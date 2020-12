Inter, Gagliardini il gregario di ferro. La Gazzetta dello Sport: "Marotta lavora al rinnovo"

"Mister utilità, l'elogio della semplicità: la sua affermazione è anche il simbolo di un certo tipo di giocatori in grado di guadagnarsi spazio, a dispetto di un altro tipo di giocatori ai margini delle rotazioni". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che tesse le lodi di Roberto Gagliardini: "Quando non c'era, fermato la virus, quanto è mancato. Certo non dipenderà solo da lui, ma la sua assenza è coincisa col momento forse più difficile di questo inizio stagione".

Definito "affidabile" da Conte, l'ex Atalanta ha caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra. Si pensa sempre al suo ruolo di equilibratore, ma ha anche capacità di sganciarsi e di incidere da mezzala. E adesso per lui si apre la prospettiva di un rinnovo: "Anche se non c'è fretta di mettere mano a un accordo in scadenza nel 2023 - precisa la rosea -, è intenzione dell'Inter parlare di un prolungamento al 2025". Anche perché Marotta ha sempre sostenuto l'importanza di poter contare su un blocco italiano attorno al quale costruire un ciclo vincente.