Inter, Gazzetta: “Icardi per la Champions, cento volte Mauro”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi ricomparirà al Meazza dopo quasi due mesi. Ultima apparizione, il 21 gennaio per Inter-Roma 1-1. Il gol latita ancor da più tempo, da quel 5 gennaio a Firenze per un altro 1-1. Ecco, togliere un po’ di polvere alle statistiche è quello che la società intera chiede alla squadra, spiega La Gazzetta dello Sport. Icardi, in quanto capitano e autore di 18 gol sui 42 complessivi, intende alimentare la corsa Champions. Di fronte ci sarà il Napoli che due estati fa lo aveva cercato insistentemente. Intanto, però, lui pensa alla Champions con l’Inter. Un pensiero ben più concreto.