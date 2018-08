Inter, Gazzetta: “Lautaro più Icardi, attacco allo scudetto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chissà quanti pensieri affollano la testa di Lautaro Martinez in questa prima vigilia. Quanta emozione, quanta voglia di confermare un’estate da copertina e bagnare il battesimo in Serie A con un gol, riporta La Gazzetta dello Sport. Gol, dribbling, assist, Lautaro in poco più di un mese si è già preso l’Inter. E grande del merito va anche a Mauro Icardi, diventato per Martinez un fratello maggiore. Inseparabili, in campo e fuori. Sin dal primo giorno, quando Maurito ha cominciato con il lavoro differenziato in palestra e Lautaro era già accanto a lui a fare gli esercizi.