Inter, Gazzetta: “Nastasic in difesa e derby col Milan per Kalinic”

© foto di Federico De Luca

L’ultimo weekend di tranquillità inizia con un paio di sondaggi che vanno spiegati bene. In casa Inter, ieri, è andato in scena l’incontro tra il d.s. Piero Ausilio e Fali Ramadani. Con il manager si è parlato di Ivan Perisic, Matija Nastasic e Nikola Kalinic, spiega La Gazzetta dello Sport. La chiacchierata di ieri per Nastasic vale come una sondaggio, giusto per capire l’eventuale disponibilità del giocatore a trasferirsi a Milano. Poi, semmai, bisognerà confrontarsi con lo Schalke che potrebbe chiedere non meno di 10 milioni. Sul Kalinic della Fiorentina c’è da tempo il Milan, Ausilio però ne ha approfittato per chiedere se ci fossero i margini di un inserimento nerazzurro perché non sarebbe dispiaciuto come vice di Mauro Icardi.