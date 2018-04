Inter, Gazzetta dello Sport: "Icardi, serve l'acuto Champions"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Il signore del gol, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport in riferimento a Mauro Icardi a cui l'Inter chiede l'acuto Champions. L'attaccante ha già stabilito a quota 25 il proprio record di gol in campionato, portandosi a quota 106 in serie A e 96 in nerazzurro. Ora però vuole centrare il sogno Champions, magari diventando centenario con l'Inter già quest'anno per avvicinare il quarto posto e chissà anche la convocazione per il Mondiale, nonostante la tremenda concorrenza là davanti.