Inter, Gazzetta dello Sport: "Spalletti ed i tre nodi da sciogliere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre nodi da sciogliere, scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sulle possibili scelte di Luciano Spalletti per la sfida al Torino. Il primo riguarda Politano-Keita che si giocano il posto sulla fascia destra nella linea dei trequartisti, col primo favorito, poi De Vrij e Miranda una maglia nel cuore della difesa mentre Vrsaljko-D’Ambrosio si sfidano per il ruolo di terzino destro. Le certezze arriveranno dai rientri di Skriniar e Perisic: l’Inter - si legge - ritroverà due protagonisti fondamentali dell’ultima stagione come il muro difensivo e l’uomo assist