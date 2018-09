Inter , Gazzetta: "Il Ninja abbatte la banda Inzaghi"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Ninja abbatte la banda Inzaghi nella sua prima da nerazzurro", scrive la Gazzetta dello Sport raccontando la vittoria dell'Inter sul campo del Bologna. Al momento - si legge - è un disagio attenuato, anche se i gol fanno capire che la qualità non è sparita in una squadra impaurita dopo l'avvio di stagione inatteso. Il 3-0 è eccessivo come punteggio - si legge - ma come esito incontestabile col Ninja che sbriciola la muraglia e ribalta il piano tattico col Bologna costretto ad aprirsi alle reti anche di Candreva e Perisic.