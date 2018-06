Inter, Gazzetta: "Si stringe per Gonzalez, rinforzo Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter potrebbe presentarsi al via con un poker di punte argentine, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che ad affiancare Mauro Icardi ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, dalla Primavera verrà promosso il 18enne Facundo Colidio mentre sono parecchio avviate le trattative - si legge - per Nicólas González, 20enne centravanti dell’Argentinos Juniors. Quest'ultimo è da un anno sui taccuini degli uomini mercato dell'Inter e sta per prendere il passaporto italiano, condizione fondamentale affinché l’affare decolli: Ausilio sarebbe pronto a versare 8 milioni di euro più bonus all’Argentinos Juniors ed l'ha già l'ok del giocatore.