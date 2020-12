Inter, Gervinho per l'attacco. Gazzetta dello Sport: "Pinamonti è la chiave"

In casa Inter vanno di moda gli scambi. E gli uomini-mercato nerazzurri sono al lavoro per piazzare un altro doppio colpo che aiuti Antonio Conte a rimescolare le carte sul fronte d’attacco. Da tempo, infatti, è noto che Andrea Pinamonti a gennaio farà le valigie. Si aspetta di capire quale società gli offra più possibilità tecniche. Nel frattempo resiste la candidatura in entrata dell’ivoriano Gervinho, la freccia del Parma evidentemente gradita all’allenatore salentino. Così La Gazzetta dello Sport titola: "PInamonti è la chiave". Al mercato estivo l’operazione non era decollata perché l’Inter non aveva soldi da spendere per il gioiello della società parmigiana, né ora la situazione appare cambiata dal punto di vista finanziario. Però potrebbe prendere corpo l’idea, appunto, di un giro di prestiti. E Pinamonti potrebbe fare molto comodo al Parma date le tante voci che coinvolgono Inglese e Cornelius.