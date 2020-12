Inter, Giroud resta un obiettivo. Tuttosport: "La palla passa a Lampard"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno all'Inter e ad Olivier Giroud con questo titolo: "La palla passa a Lampard". Conte lo conosce benissimo avendolo già allenato e non si è stupito delle prestazioni del francese. Il tecnico dei Blues invece lo ha sì ricoperto di elogi dopo Siviglia, ma lo ha utilizzato con il contagocce in stagione ed anche Deschamps spinge per farlo cambiare squadra. I contatti con l'Inter sono già stati presi dal procuratore, la Juventus resta sullo sfondo ed entro Natale ci sarà da capire se Lampard cambierà qualcosa in attacco concedendogli più spazio. Altrimenti, con ogni probabilità, sarà ceduto.