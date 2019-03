© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti ha deciso di non convocare Mauro Icardi per la sfida di stasera contro la Lazio e il Corriere della Sera ne parla in prima pagina. "Inter, nuovo caso Icardi" è il titolo che si legge in primo piano, che evidenzia la tensione ancora presente tra l'ex capitano e l'allenatore nerazzurri.