Inter, Corriere dello Sport apre con il nuovo presidente: "Zanghete!"

Il Corriere dello Sport dedica la sua apertura all'Inter: "Zanghete!", scrive il giornale con chiaro riferimento a Steven Zhang che sale alla presidenza del club a 26 anni, succedendo a Thohir. Secondo il quotidiano il numero uno nerazzurro ha subito arruolato Marotta per cercare di colmare il gap dalla Juventus per competere per lo scudetto.