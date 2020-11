Inter, Corriere dello Sport boccia Lautaro Martinez ed Eriksen: "Tunnel senza fine"

"Lautaro-Eriksen, tunnel senza fine". Il Corriere dello Sport non utilizza mezze misure e boccia le prestazioni contro il Parma di Christian Eriksen e Lautaro Martinez, apparsi in netta difficoltà. L'argentino - si legge - non è trascinatore, mentre il danese non accende la luce. Senza Lukaku dovevano essere protagonisti, invece per entrambi a referto un altro passo falso.