Inter, Corriere dello Sport: "Conte, lo specialista"

"Conte, lo specialista". Questo il titolo che si prende pagina 2-3 del Corriere dello Sport in riferimento all'allenatore dell'Inter: "Il primo posto conferma le sue specialità di ricostruire le squadre anche in breve tempo: dopo le prime 14 giornate nessun tecnico nerazzurro come lui. E per la Juve adesso il titolo non è più così scontato. ha trasformato l'Inter facendola tornare subito vincente, ha saputo tirare fuori il massimo dalla rosa valorizzando le scelte di mercato della società e ottenendo il massimo rendimento da tutti".