© foto di WilMan

"E Conte questa sera tiferà davanti alla tv. Per la Champions in campo anche Zhang. La qualificazione è un traguardo per due allenatori. Contro il Chievo caccia ai primi tre dei sei punti che mancano all'aritmetica certezza del pass. A quota 69 possono arrivare solo Inter e Atalanta". Con questa titolazione, il Corriere dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione odierna, analizza la papabile staffetta in panchina tra Spalletti e Conte a fine stagione, con i nerazzurri chiamati a conquistare comunque un posto tra le prime quattro.