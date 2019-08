Inter, Corriere dello Sport di spalla: "Icardi, il passo indietro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di spalla il Corriere dello Sport si sofferma sulla vicenda legata a Mauro Icardi, un separato in casa all'Inter, tenuto fuori anche dall'amichevole di oggi contro il Tottenham, ormai escluso completamente dal progetto tecnico di Antonio Conte. "Icardi, il passo indietro", titola il quotidiano romano, che auspica un cambio di rotta da parte dell'argentino, che dovrebbe trovare - si legge - il modo migliore per chiudere in fretta ed elegantemente la questione.