Inter, Corriere dello Sport: "Icardi ha lasciato il ritiro"

"Icardi ha lasciato il ritiro", questo uno dei titoli di apertura del Corriere dello Sport, che dedica ampio spazio alla vicenda tra i nerazzurri e l'attaccante argentino. Il giocatore non andrà in Cina con la squadra e si allenerà da solo. C'è accordo tra le parti per la situazione contrattuale, ma ormai siamo ai titoli di coda.