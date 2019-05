Inter, Corriere dello Sport: "Il big lo pagherà Icardi"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Ancora Inter sul Corriere dello Sport di oggi, che analizza il calciomercato dei nerazzurri. Le mosse del club saranno infatti dettate dal destino di Mauro Icardi, che sembra destinato a lasciare Milano (per approdare alla Juventus?). Sarebbe infatti la cessione dell'attaccante argentino a permettere al club di monetizzare per poi reinvestire la cifra su un altro big. In tal senso, sono due le possibilità per l'Inter, che si fionderebbe su uno tra Federico Chiesa e Romélu Lukaku: praticamente impossibile arrivare a entrambi. Nel caso in cui si puntasse Chiesa, come centravanti si cercherebbe di ingaggiare Dzeko dalla Roma.