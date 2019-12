© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In taglio alto sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per l'Inter, che invece scenderà in campo nel posticipo domenicale sul campo della Fiorentina. "Inter, esame Chiesa", titola il quotidiano romano. I nerazzurri dovranno vedersela coi viola dell'obiettivo di mercato Federico Chiesa, ma anche di Vincenzo Montella, che in questo match si gioca anche un pezzo di panchina e dunque di futuro. "E la Juve rincorre la vetta con Dybala: c'è l'Udinese", il titolo dedicato invece alla Juventus.