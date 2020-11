Inter, Corriere dello Sport: "Lukaku accelera verso Bergamo"

vedi letture

Romelu Lukaku sta spingendo al massimo per rientrare tra i convocati per Bergamo: "Ieri si è allenato a parte - scrive il Corriere dello Sport - ma ha iniziato a calciare il pallone e ha lavorato con buona intensità, un 'segnale' accolto con il sorriso sia dallo staff tecnico sia da quello medico. Ai compagni ha confidato di aver avvertito buone sensazioni e già questo è un passo in avanti". Il giorno decisivo, però, è oggi: per essere arruolabile il belga dovrà rientrare in gruppo, dimostrando di essersi messo definitivamente alle spalle il problema all'adduttore sinistro. A differenza di quarantotto ore fa c'è maggiore fiducia riguardo alla sua presenza al Gewiss Stadium, anche perché il momento non è dei più semplici e l'ex United vuole a tutti i costi stare a fianco dei compagni. La sensazione è che farà il possibile per andare in panchina: dall'inizio, a meno di sorprese, partiranno Martinez e Sanchez.