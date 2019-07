© foto di Mattia Verdorale

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla della trattativa per portare Romelu Lukaku all'Inter. L'attaccante belga è l'obiettivo numero uno per il gioco di Antonio Conte, il club nerazzurro punta a definire il prima possibile. Operazione comunque non semplice, perché il Manchester United chiede parecchio: si parla di una cifra vicina agli ottantacinque milioni. Una possibile alternativa, filtrata nei giorni scorsi, è Zapata dell'Atalanta. Ma la priorità assoluta resta Lukaku.