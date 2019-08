Inter, Corriere dello Sport: "Perisic via, ora tocca a Joao Mario"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport di oggi si parla di Inter, con la squadra nerazzurra alle prese con alcune cessioni pesanti. Oggi sarà il giorno di Ivan Perisic al Bayern Monaco: tutto fatto, operazione in prestito con diritto di riscatto. In entrata si aspetta Dzeko, mentre c'è da piazzare anche Joao Mario (Monaco pista calda). Resterà fino a scadenza invece Borja Valero. Colidio verso il Belgio: su di lui il Sint-Truiden. Samuele Longo dovrebbe invece tornare in Spagna: contatti con il Deportivo La Coruna, che può prenderlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.