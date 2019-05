Inter, Corriere dello Sport saluta Icardi: "L'ultimo Maurito"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In taglio alto sull'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è spazio per l'Inter. "L'ultimo Maurito", si legge, perché quella di domani contro l'Empoli potrebbe essere l'ultima del bomber argentino in nerazzurro, dopo aver indossato persino la fascia di capitano (è da quando gli è stata sottratta che è scoppiato il caso). Il club milanese gli chiede i gol per la Champions prima dell'addio, che comunque ci sarà: altro indizio il fatto che Suning abbia già tolto la sua immagine dal sito.