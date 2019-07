Inter, Corriere dello Sport: "Sorpresa: Cavani carta di riserva"

"Sorpresa: Cavani carta di riserva. E nella lista c'è sempre Zapata": si legge questo nelle pagine interne del Corriere dello Sport, a proposito del mercato dell'Inter. I nerazzurri sono infatti a caccia del centravanti: Romelu Lukaku è sempre il nome in cima alla lista, ma il club sta vagliando delle alternative per non farsi trovare impreparato. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Edinson Cavani, che ha il contratto in scadenza nel 2020 e che il PSG preferirebbe non perdere a parametro zero. In secondo piano c'è Duvan Zapata ma è complicato arrivare al colombiano. Piace anche Rodrigo del Valencia, ma costa tanto.