Inter, Corriere dello Sport: "Stizza per l'indisponibilità di Sensi". Rientra solo dopo la sosta

"Lukaku non molla: è recuperato. Stizza per l'indisponibilità di Sensi". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica all'Inter. All'interno del giornale si raccontano le ultime in casa Inter circa la situazione dei diversi calciatori. Il bomber nerazzurro andrà almeno in panchina, mentre l'ex Sassuolo è ancora indisponibile e solo durante la sosta rientrerà.