Inter, Corriere dello Sport: "Stop per Sanchez, torna Bastoni. C'è Eriksen"

Sanchez non prenderà parte alla trasferta di Genova per un lieve risentimento muscolare all'adduttore destro. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che aggiorna sulle ultime in casa Inter in vista della sfida contro il Genoa: "Sensi dovrebbe accomodarsi in panchina. Per quanto riguarda l'undici titolare, si va verso il ritorno di Bastoni, al posto di Kolarov, mentre Ranocchia si candida per dare un turno di riposo a De Vrij". Potrebbe star fuori anche Vidal, con Brozovic in mediana e la conferma di Eriksen sulla trequarti. Probabile inoltre che Nainggolan subentri, in vista magari di una maglia da titolare contro lo Shakhtar.