Inter, Corriere dello Sport: "Tamponi e partenza per Kiev, attesa per Sanchez"

"Tamponi e partenza per Kiev, attesa per Sanchez", titola il Corriere dello Sport sull'Inter stamane. Domani sera i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donestsk e ieri i giocatori si sono sottoposti ai tamponi ufficiali UEFA con le risposte che arriveranno oggi prima della partenza. Nessun tampone bis in Ucraina previsto al momento. Domani dovrebbe arrivare la fine dell'isolamento per Skriniar, in attesa delle risposte di Radu e Gagliardini. Dubbi per Sanchez e Sensi che fino a ieri si sono allenati a parte: potrebbero non partire per Kiev.