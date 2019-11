Inter, Corriere dello Sport titola: "Conte gode così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sebbene la Juventus non abbia perso punti in una sfida complicata come quella con l'Atalanta, l'Inter può comunque festeggiare per i tre punti e forse con un po' di godimento in più perché arrivano a Torino, su un prato ai limiti del praticabile, con una squadra in emergenza e contro i granata che di certo non sono gli ultimi arrivati. "Conte gode così", titola il Corriere dello Sport mettendo in copertina lo scatto dell'esultanza di Lautaro Martinez.