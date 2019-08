Inter, Corriere dello Sport titola: "Lukaku esalta Conte"

Per un attaccante che è pronto (o meglio, costretto) ad andarsene, ossia Mauro Icardi, l'Inter ne accoglie un altro altrettanto forte che già fa sognare i tifosi: Romelu Lukaku. Il belga è stata una precisa richiesta di Antonio Conte e l'abbraccio caloroso tra i due al momento dell'accoglienza lo testimonia. "Lukaku esalta Conte", titola il Corriere dello Sport, evidenziando come per il tecnico salentino anche l'acquisto dell'ormai ex Manchester United ha inciso nella scelta di sposare la causa nerazzurra.