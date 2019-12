© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi è tempo che scendano in campo le big di Champions League, di scena alla domenica proprio per garantire il recupero necessario. In primis la Juventus, che ospita il Sassuolo: "Il muro di Sarri 'CR7? Non tutti sono uguali'", si legge sul Corriere dello Sport. Poi sarò la volta dell'Inter, che alle 15 se la vedrà con la SPAL a San Siro: "Pressing Conte: Inter, adesso non deludermi", il titolo del quotidiano romano. E poi il Napoli, alle 18, se la vedrà con il Bologna per il rilancio in campionato: "Carica Napoli: ecco Insigne per il riscatto".