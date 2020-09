Inter, Corriere dello Sport: "Zhang, Vidal ok ma prima via Perisic"

"Zhang, Vidal ok ma prima via Perisic". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere dello Sport dedica al mercato dell'Inter: "Il presidente esige cessioni: Godin in orbita Cagliari. Il croato, non riscattato dal Bayern, ha richieste in Bundesliga. Intesa trovata con Barcellona e calciatore: adesso però l'Inter è chiamata a sfoltire la rosa e i costi".