Inter, Gazzetta dello Sport: "Barella, i giorni della verità"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla ancora di Inter e di calciomercato. Tiene banco l'affare Barella, come conferma il titolo dell'articolo: "Barella, i giorni della verità". Siamo infatti giunti a quella che si potrebbe definire la stretta decisiva. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini conferma l'interesse dell'Inter, ma rilancia rivelando che l'offerta, per ora, non soddisfa le richieste dei sardi. Previsti a breve nuovi incontri con Marotta, che dal canto suo vorrebbe chiudere velocemente l'operazione. Intanto il mercato nerazzurro si muove su altri fronti: ieri ci sono stati nuovi movimenti per il gioiellino Agoumé (classe 2002) e per il riscatto di Politano.