Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport c'è un interessante approfondimento su Ivan Perisic. "Nuovo corso Perisic" si legge, con il croato che non dovrebbe più lasciare l'Inter. Sì a Conte, l'intenzione ora è di non partire più. Ora serve continuità all'esterno offensivo, che vuole ritagliarsi il suo spazio e tornare ad essere decisivo. Mutato nel look e nello spirito, il giocatore è stuzzicato dal ruolo "a tutta fascia": senza cali di tensione potrebbe essere la svolta per lui.