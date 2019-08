Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, dopo aver analizzato il colpo Lukaku, il giornale fa il punto sulle altre mosse dell'Inter. "Ora tocca a Dzeko" è il titolo dell'articolo riguardante l'altro grande obiettivo in attacco dei nerazzurri. Ci sono infatti state delle rassicurazioni da parte dell'Inter nei confronti del bosniaco: assalto programmato, ma serve tempo per concludere. Intanto l'attaccante è sceso in campo con la Roma da capitano. Previsti nuovi contatti per la prossima settimana.