Inter, Il Corriere dello Sport: "Chiesa il regalo per Conte"

Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, manca poco alla firma di Antonio Conte con l'Inter e il club nerazzurro vorrebbe regalare al tecnico una pedina di spessore come Federico Chiesa. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro con il club viola e la famiglia del ragazzo, ma la concorrenza è forte: soprattutto da parte della Juventus, con i bianconeri disposti a mettere sul piatto 45-50 milioni per il giovane esterno. In più Antonio Conte avrà un attaccante di spessore, per sostituire il partente Mauro Icardi: in questo caso i nomi sono quelli di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.