Inter, Il Corriere dello Sport esalta Conte: "L'urlo di Antonio oltre l'ostacolo"

L'urlo di Conte "e andiamo" ha il tono della riscossa scrive il Il Corriere dello Sport che esalta Conte: "L'urlo di Antonio oltre l'ostacolo". L'Inter magari non sarà solida e granitica come la sua Juve ma non è nemmeno "flaccida, sperduta e rinunciataria" come negli anni precedenti. L'Inter può uscire ancora da tutto ma resta una speranza a cui aggrapparsi, grazie anche a Conte, un allenatore che sa trasformare le squadre e riesce a farle stare lì, aggrappate a ogni zolla. La versione di Conte è sempre la stessa: esserci fino all'ultimo.