"Vidal-Barça, è guerra", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne del QS. Il centrocampista cileno del Barcellona rivendiva premi non pagati dal club blaugrana. Un modo - si legge - per accelerare l'addio. L'Inter resta alla finestra: il procuratore Felicevich propone una mediazione tra l'offerta di 12 milioni dei nerazzurri e la richiesta di 20 milioni del Barcellona in modo da chiudere tutti i contenziosi.