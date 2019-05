Con Antonio Conte che si avvicina a grandi passi all'Inter, la Gazzetta dello Sport analizza nelle pagine interne quelli che potrebbero essere i colpi di mercato dei nerazzurri per soddisfare il probabile neo-tecnico: "Dzeko, Danilo e Pellegrini. Le prime pedine per Conte. Edin punta ideale nella nuova Inter ma ne serve un'altra. Il brasiliano in pole in fascia, il romanista mezzala top".