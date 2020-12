Inter, La Gazzetta dello Sport: "Finalmente un'impresa nelle Coppe. Ottavi possibili"

"Finalmente un'impresa nelle Coppe. Ottavi possibili" scrive La Gazzetta dello Sport parlando della vittoria dell'Inter contro i tedeschi del 'gladbach. Battendo lo Shakhtar all’ultimo turno, può arrivare a 8 punti, cioè a quota Borussia con cui è in vantaggio negli scontri diretti. La vittoria degli ucraini sul Real Madrid disinnesca il rischio del biscottone al Bernabeu, perché lo Shakhtar, a quota 7, può ancora superare tutti e lo stesso Real ha bisogno di 3 punti per vincere il girone e sentirà pure l’orgoglio di chiudere dignitosamente, dopo tanto penare. Comunque, vincendo mercoledì, l’Inter avrebbe la certezza dell’Europa League. Merito anche di Lukaku, un gigante incontenibile: 4 gol su 4 partite in Champions; 7 su 8 in campionato. Altro eroe della notte è Conte, perché ha vinto la sua idea (squadra da battaglia, concentrata, unita) e hanno segnato gli uomini più suoi: Lukaku e Darmian, preferito ancora ad Hakimi. Rieducato dalla panca, Hakimi ha sfornato l'assist per il 3-1 momentaneo. A Conte è riuscito tutto. Nei finali dei due tempi, un calo di tensione ha rischiato di compromettere tutto ma la fortuna bisogna sapersela meritare. Ieri l’Inter lo ha fatto.