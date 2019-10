Inter, La Gazzetta dello Sport: "Gioco delle coppie, allarme Sanchez"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si parla anche di Serie A. Il quotidiano rosa si sofferma sull'Inter e le sue soluzioni d'attacco: "L'Inter e il gioco delle coppie. Ma c'è allarme per Sanchez", il titolo dovuto all'infortunio alla caviglia rimediato dall'ex Barcellona con la maglia del suo Cile. Poi, ancora, spazio alle amichevoli delle italiane, per un calcio che in questi giorni è divenuto follia: "Amichevoli? No. A Brescia e a Cagliari è violenza ultrà", scrive la Rosea.