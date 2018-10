Inter, La Gazzetta dello Sport: "Il Ninja fa cento giorni e punta il PSV"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio all'Inter sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. "Il Ninja fa cento giorni e punta il PSV", titola la rosea che fa riferimento a Radja Nainggolan. La squadra di mister Luciano Spalletti sarà in campo domani a Eindhoven dopo la vittoria dell'esordio nel girone di Champions League contro il Tottenham a San Siro: il belga ex Roma festeggia i primi cento giorni in maglia nerazzurra e in Olanda vuole esserci dall'inizio.