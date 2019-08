Inter, La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Icardi va alla guerra"

Nella giornata di ieri è emersa la notizia secondo cui Mauro Icardi sarebbe pronto a portare l'Inter in Tribunale a causa del comportamento che la società gli sta riservando in queste settimane. "Icardi va alla guerra", titola La Gazzetta dello Sport che snocciola le richieste del bomber argentino: soldi e reintegro in gruppo. Di fatto Maurito vuole allenarsi completamente con la squadra, intanto Marotta prova ancora a piazzarlo e vengono fuori le possibilità PSG o Atletico Madrid.