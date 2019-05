Inter, La Gazzetta dello Sport: "L'asso per Lukaku"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di uno scambio tra Inter e Manchester United che coinvolgerebbe Ivan Perisic e Jordan Lukaku. Sono cominciati i contatti con la dirigenza dei red devils, per il preferito di Antonio Conte. Ma non solo: l'acquisto di Lukaku non escluderebbe l'arrivo di Edin Dzeko. Il sacrificato potrebbe essere Ivan Perisic, con il Manchester United che già la scorsa estate aveva messo sul piatto 35 milioni di euro per l'esterno croato. Ora viene valutato 30 milioni e nello scambio l'Inter dovrebbe inserire una contropartita economica di circa 30 milioni. Inoltre l'attaccante belga sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio, che ad oggi sfora gli otto milioni. Ad ogni modo, prima resta da definire quale competizione europea disputeranno i nerazzurri nella prossima stagione.