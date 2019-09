© foto di stefano tedeschi

Si è finalmente conclusa la telenovela Icardi, che si è trasferito al Paris Saint Germain e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Icardi all'Inter: 'Arrivederci'". Ieri infatti, tramite i social, l'attaccante argentino ha salutato i tifosi nerazzurri con un "Arrivederci" postato sotto ad una foto che ritraeva l'Icardi arrivato nel 2013 e quello del 2019, con accanto i numeri della sua esperienza in nerazzurro. Ed ora è già pronto a tuffarsi nella nuova sfida parigina, con la sfida al Real del 18 settembre che potrebbe essere il debutto in Champions con la sua nuova maglia.