Inter, La Gazzetta dello Sport si domanda: "Eriksen, ma conta per Conte?"

In taglio alto su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per l'Inter e Christian Eriksen, sul quale Antonio Conte è pronto a costruire il nuovo gioco nerazzurro. "Eriksen, ma conta per Conte?", il titolo della Rosea, che sottolinea come per ora darà ancora il cambio a Sensi. Di spalla anche le parole del centrocampista del Barcellona Arthur: "Inter, mi piace ed è un onore. Ma col Barça...".