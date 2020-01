Inter, La Gazzetta dello Sport: "Sogno Eriksen"

© foto di Mattia Verdorale

"Sogno Eriksen". Titola così La Gazzetta dello Sport a pagina 10 su il nome più caldo in questo momento in casa Inter: "C'è un tesoro in Danimarca: rivali e ingaggio top sono gli scogli da superare. Christian obiettivo estivo per un nuovo salto di qualità. Ha rifiutato un rinnovo da 10 milioni e ci sono Real e Psg. A gennaio tutto su Vidal: trattativa aperta con il Barça".