Inter, La Gazzetta dello Sport su Lukaku: "Appuntamento yes"

© foto di Imago/Image Sport

Per un Icardi che dovrebbe andar via, l'Inter punta forte su Romelu Lukaku per rimpiazzarlo. "Appuntamento yes", è il titolo de La Gazzetta dello Sport circa la vicenda, con un incontro tra il club nerazzurro e il Manchester United - si legge - già fissato. E, dovesse chiudersi nel verso giusto l'operazione in tempi brevi, non è da escludere che la punta belga vada in Asia con Conte e i suoi ragazzi.