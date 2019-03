© foto di Tommaso Bonan

"Il disgelo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato al caso Inter-Icardi. Marotta incontra l'attaccante e Wanda Nara: l'argentino chiede di non essere considerato un problema. Il club lo rivuole subito in campo. Domani si allena coi compagni?