Inter, La Gazzetta dello Sport sul mercato di spalla: "Il piano Tonali"

L'Inter ha tanti obiettivi di mercato per la prossima sessione, ma ce n'è uno che stuzzica più degli altri: Sandro Tonali. Per il suo centrocampista il Brescia chiede 50 milioni, mentre Marotta - si legge in prima pagina su La Gazzetta dello Sport - lo valuta 40. "Inter, il piano Tonali", titola di spalla la Rosea, svelando come nell'affare potrebbe finire uno tra Esposito e Pinamonti.