"Eriksen colpo real". Titola così a pagina 58 La Nazione sull'obiettivo primario dell'Inter: il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen: "I blancos ultimo ostacolo per l'Inter. Valverde alza il tiro per Vidal. Marotta pronto a chiudere per il danese, con l'assist di Mou che dice: "Potrebbe anche partire subito". Per il cileno invece il Barcellona continua a dire no.